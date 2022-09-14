الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو قبل بداية العام الدراسي

يبدأ استخراج اشتراكات المترو من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري، إذ أعلنت شركة مترو الأنفاق الأوراق المطلوبة للطلاب، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ 1 أكتوبر المقبل.

ويبدأ طرح استمارة اشتراك المترو يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، ليبدأ الطلاب في إجراءات الاستخراج للحصول على الكارنيه.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» أبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو، بحسب ما أعلنت عنه شركة مترو الأنفاق .

الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو

وتأتي الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات المترو وفقا لبيان لإدارة شركة مترو الأنفاق كما يلي:

1ـ استمارة الاشتراك ويمكن الحصول عليها من أحد مكاتب الاشتراكات المتواجدة بالخطوط الثلاثة، وختمها من المدرسة او الجامعة التابع لها، وختم شعار الجمهورية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد.

3- عدد 2 صورة شخصية للمتقدم للحصول على اشتراك المترو.

أماكن مكاتب الحصول على استمارة اشتراك المترو

ويمكن الحصول على استمارة المترو من خلال الخطوط الثلاث للمترو، عبر المكاتب الآتية:

- خط «المرج الجديدة - حلوان»، بمحطات «حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة».

- خط «شبرا الخيمة - المنيب»، بمحطات «كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب».

- خط «العتبة - عدلي منصور»، في محطات «العتبة 3 - العباسية - عدلي منصور - هليوبوليس».

مواعيد عمل مكاتب المترو للحصول على الاشتراك

ومواعيد شراء الاستمارات من المحطات المختلفة، جاءت كما يلي:

وتبدأ مواعيد فتح باب الاشتراكات من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساء يوميًا، لاستقبال جميع الطلاب، ويوم الجمعة ستكون المواعيد من الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.