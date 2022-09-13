طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات.. 5 خطوات

أعلنت شركة مترو الأنفاق، بدء الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر، وتعقيم وتطهير المحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الركاب، علاوة على تحديد طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلاب.

طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات

وقالت شركة مترو الأنفاق، في بيان، إن طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق لطلاب المدارس والجامعات سهلة للغاية، لافتة إلى أنه جرى تحديد أماكن مكاتب اشتراكات الطلاب في جميع المحطات، إذ يوجد نحو 13 مكتباً لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق بالخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»"، بمحطات «حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة».

10 مكاتب لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق بالخط الثاني

وفي الخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة - المنيب»، جرى تحديد 10 مكاتب لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق بمحطات «كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب».

4 مكاتب لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق بالخط الثالث

ومكاتب اشتراك مترو الأنفاق بالخط الثالث «العتبة - عدلي منصور»، في محطات «العتبة 3 - العباسية - عدلي منصور - هليوبوليس»، وتبدأ مواعيد فتح باب الاشتراكات من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساء يوميًا، لاستقبال جميع الطلاب.

وتقدم «الوطن» طريقة استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلاب، من خلال الخطوات التالية:

1ـ اسحب استمارة الاشتراك من أحد مكاتب الاشتراكات المتواجدة بالخطوط الثلاثة، أو قم بتحميلها من الموقع الإلكتروني لشركة المترو.

2ـ ملء بيانات استمارة الاشتراك المتضمنة بياناته الشخصية، ونوع الاشتراك المطلوب سواء كل 3 شهور أو سنوي.

3- اعتماد الاشتراك من الكلية أو المدرسة التابع لها، من خلال توقيع الموظف المسؤول وختم شعار الجمهورية.

4ـ سداد 5 جنيهات قيمة استمارة الاشتراك، والمبلغ المطلوب للاشتراك، وذلك في مكتب الاشتراكات في الجامعة أو المكاتب المخصصة لها في المترو.

5- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد، بجانب استمارة الاشتراك والصورة الشخصية.