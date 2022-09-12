«مترو الأنفاق» تستعد لبدء الدراسة بقطارات إضافية ومكاتب تذاكر متنقلة

تستعد شركة مترو الأنفاق، لاستقبال العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس والجامعات، إذ جهزت القطارات والعربات، وخصصت 8 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية، كما جهزت منافذ بيع التذاكر المتنقلة في المحطات المختلفة، لمواجهة زحام الركاب، إلى جانب توفير وحدات إسعافية متنقلة لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانًا.

تخفيضات على اشتراكات الطلبة

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه سيتم فتح باب اشتراكات الطلبة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى وجود تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلاب، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة استعداداتها النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات، موضحًا أنّها تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب.

خطوات استخراج اشتراكات الطلبة

ويقدم «الوطن» في 5 خطوات، كيفية استخراج اشتراكات الطلبة في مترو الأنفاق، والأوراق المطلوب إرفاقها مع استمارة الاشتراك، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023، خلال السطور التالية:

1- التوجه إلى مكتب الاشتراكات داخل محطات المترو.

2- شراء استمارة طلبة قيمتها 5 جنيهات.

3- تعبئة بيانات الاستمارة ثم ختمها واعتمادها من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع لها، وإعادة تقديمها لمكتب الاشتراكات لاستخراج الاشتراك.

4- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال المصاريف أو صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة.

5- يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.