بدء استخراج اشتراكات مترو الأنفاق للطلاب.. متاح طوال أيام الأسبوع

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بدء استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، ابتداء من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

أوضحت الشركة، أنه يجرى طرح استمارة الاشتراكات للطلاب، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022، بجميع مكاتب صرف التذاكر في محطات الخطوط الثلاثة، وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحا حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

مد العمل على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

أضافت في بيانها، أنه تيسيرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة والطالبات يمد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء، ويجرى التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

أماكن مكاتب الاشتراكات في محطات مترو الأنفاق

أشارت إلى أنه جرى تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد اشتراكات الطلبة، لعدم حدوث زحام أمام المكاتب، وهي:

- مكاتب محطات الخط الأول: (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادي - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة).

- مكاتب محطات الخط الثاني: (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2- العتبة 2- الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).

- مكاتب محطات الخط الثالث (العتبة 3 - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ) مع تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابي بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.

وناشد متحدث المترو، أحمد عبدالهادي بكير، جمهور الركاب بالتواصل مع الهيئة عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة «واتس آب» 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وأيضا عبر الموقع الرسمي للشركة من هنا، وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، وذلك لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.