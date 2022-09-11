مترو الأنفاق: فتح باب اشتراكات الطلبة خلال أيام استعدادا للدراسة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم فتح مكاتب اشتراكات الطلبة، بالمحطات خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لبداية العالم الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

تحديد أسعار اشتراكات الطلبة خلال أيام

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه عقب افتتاح باب اشتراكات الطلبة، سيتم تحديد أسعار الاشتراكات، لافتا إلى أن جميع قطارات مترو الأنفاق، ستكون جاهزة، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتجهيز قطارات إضافية، لمواجهة زحام الركاب، خلال الذروة الصباحية والمسائية، موضحا أنه سيتم تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات ذات الكثافات العالية، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانا.

لا تعديلات على مواعيد القطارات خلال العام الدراسي الجديد

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد القطارات تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، مؤكدا أن مواعيد القطارات كما هي، حيث تبدأ ساعات العمل من الساعة 5.15 صباحا وحتى الواحدة صباح اليوم التالي، منوها بأنه ستم تجهيز 8 قطارات إضافية، للدفع بها وقت الذروة لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات والتكدس داخل عربات القطارات.

إجراءات مشددة داخل المحطات وعربات القطارات لمواجهة كورونا

وأشار عبدالهادي، إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تعقيم القطارات قبل بدء ساعات التشغيل، وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا أنه سيتم فرض غرامات فورية على جميع المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات تصل إلى 50 جنيها.