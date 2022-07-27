الانتهاء من تطوير أول نقطة بمسار رحلة العائلة المقدسة في صعيد مصر

أعلن المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر عن افتتاح النقطة 8 «جبل الطير بالمنيا»، في مسار رحلة العائلة المقدسة بعد تطويرها من أصل 25 نقطة مُستهدف الانتهاء من تطويرها، إثر افتتاح 7 نقاط هي «سخا بكفر الشيخ وسمنود في الغربية وتل بسطا في الشرقية»، إضافة إلى 4 أديرة بوادي النطرون.

تطوير جبل الطير كأول نقطة بصعيد مصر في مسار العائلة المقدسة

وأضاف «الجندي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن أهمية تطوير منطقة جبل الطير ترجع إلى كونها أول نقطة بصعيد مصر في مسار العائلة المقدسة، وخطوة هامة في تنمية الصعيد بصورة عامة، كاشفًا عن جمال الموقع حيث يمثل قمة جبل يمكن من خلالها رؤية جمال محافظة المنيا عروس الصعيد بنيلها الغلاب والمسطحات الخضراء الجميلة.

توفير طريق بديل طوله 1,2 كيلو فقط

وكشف المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر عن أن تهيئة طرق للوصول للنقاط هو أول خطوات التطوير بالمناطق المستهدفة، موضحًا الصعوبات التي كانت تواجه الراغبين في زيارة جبل الطير من قبل، حيث كان يتطلب الوصول لها اجتياز ترعة طولها 18 كيلو، وعلى جانبها طريق ترابي عرضه 5 أمتار وغير مؤهل للسير، لافتًا إلى المجهودات التي وفرت طريق بديل طوله 1,2 كيلو فقط، يصلح للاستخدام السياحي الدولي إضافة إلى حل مشكلة المواطنين المحليين المحيطين بالمنطقة ومساعدتهم للوصول إلى منازلهم وأعمالهم، منوهًا بأن الطريق يستغرق من الطريق الشرقي إلى جبل الطير 10 دقائق فقط.

تطوير الإطار العمراني المحيط

وأوضح «الجندي»، أن التطوير شمل الإطار العمراني المحيط، والقضاء على العشوائيات المحيطة وتجميل المقابر الموجودة بمدخل بالموقع الأثري لتليق بمنطقة سياحية عالمية، وتطوير أرضيات المحيطة بالكنسية الأثرية حيث تم فرش أرضيتها بالبازلت لتحاكي المظهر التاريخي، إضافة إلى إقامة استراحة سياحية مجهزة بقاعة عرض، وإقامة فندق صغير.

مخاطر كانت تواجه المنطقة الأثرية

ولفت المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر إلى أن أعمال الترميم للكنسية الأثرية قامت بحمايتها من الخطر المتمثل في الاختلال كونها محفورة في قلب الجبل، فضلًا عن الأخطار التي كانت تهدد جبل الطير نفسه كون جبل جيري بدأ في التآكل نتيجة تسرب الصرف بسبب عدم وجود شبكات صرف بالقرى المجاورة.

التطوير الشامل بمنطقة جبل الطير تكلف حوالي 120 مليون جنيه

وأشار إلى دعم وزارة الآثار بـ 7 ونصف مليون جنيه، وقامت المحافظة بإنشاء شبكة صرف صحي تكلفت 80 مليون جنيه، كما قامت بإنشاء مركز شرطي بالمنطقة، مشيرًا إلى أن التكلفة الكلية للتطوير الشامل لمنطقة جبل الطير 120 مليون جنيه، منوهًا إلى أن الدولة بدأت الترويج تزامنًا مع أعمال التطوير بدعوة سفراء الدول المستهدفة ورؤساء الكنائس في العالم كله، إضافة إلى القيام بعدد من الرحلات التعريفية والتي تضمنت رحلتين من الفاتيكان، والتي أعلن خلال أحدها بابا الفاتيكان «أنه جاء ليحج إلى أرض مصر»، وإضافة أيقونة العائلة المقدسة على كتالوج الفاتيكان، حيث تعد رحلة العائلة المقدسة أطول رحلة روحانية في العالم تتضمن 25 نقطة على 3500 كيلو متر.

دراسة الأسواق المستهدفة ومخاطبتها

وتابع أن الدولة درست الأسواق المستهدفة والتي تضمن دول شرق أوروبا ودول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وأوغندا وكينيا وإندونيسيا وكوريا، وتم طباعة مطويات عن العائلة المقدسة بـ 7 لغات مختلفة، إضافة إلى إنشاء تطبيق إليكتروني يساعد الزائر في زيارة المسار.