نجلاء بدر تكشف حقيقة مشاركة مسلسلات المنصات الرقمية في «مهرجان الدراما»

استعدادات مكثقة من أجل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، فمن المقرر أن يتم عقد المهرجان في سبتمبر من كل عام، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان يوم 21 سبتمبر المقبل، وذلك بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة «POD Egypt»، تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.

نجلاء بدر تتحدث عن مسلسلات المنصات الرقمية

وحول مشاركة المسلسلات، التي تعرض على المنصات الرقمية، في المهرجات، تقول الفنانة نجلاء بدر، باعتبارها من مؤسسي المهرجان بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لـ«الوطن»: «في الخطة المستقبلية أن تنضم تلك المسلسلات للتقييم ولها حق المشاركة في المهرجان، وأيضاً المسلسلات الخليجية والعربية، فسيكون الوطن العربي بأكمله من حقه المشاركة، ولكن الوقت هذا العام كان قصير ولم نتمكن من ذلك، فنتمنى أن تتم الدورة الأولى على خير وتنال إعجاب الجميع، وسيكون هناك خطط أخرى ومفاجآت في الدورات المقبلة».

نجلاء بدر تتحدث عن فكرة المهرجان

وأكدت الفنانة نجلاء بدر أن هناك مشروعات وأفكار كثيرة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، منها أيضا تكريم الفنانين المعتزلين الذين لم يظهروا منذ فترة، فسوف يتم إلقاء الضوء عليهم والكشف عنهم وتكريمهم في حياتهم، تقديراً لما قدموه خلال مشوارهم الفني.

واستطردت نجلاء بدر حديثها، «هدفنا الأساسي الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان، وتشجيع الفنانين للارتقاء بالفن المصري، وإبراز الدور الذي طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي».

يأتي جهود صناع المهرجان في إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030، التي تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية.