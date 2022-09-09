مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى حصريا على قناة «dmc»

أعلنت قناة «dmc»، نقل فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، حصريا عبر شاشتها، ويترأس الدورة الأولى الفنان يحيى الفخراني، وتنطلق يوم 21 سبتمبر الجاري.

موعد انطلاق مهرجان القاهرة للدراما

وحددت نقابة المهن التمثيلية، الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، موعدًا لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة «POD Egypt»، تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.

فئات المسابقات بالدورة الأولى من المهرجان

من المقرر أن يجري إعلان نتائج المسابقة الرئيسية للأعمال الدرامية المصرية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، وإعلان أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة، في فئات أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.