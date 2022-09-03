«الوطن» داخل كواليس التحضير للدورة زيرو من مهرجان «القاهرة للدراما» (صور)

حضرت «الوطن» التحضيرات الأخيرة لمهرجان «القاهرة للدراما» في النسخة زيرو كما أطلق عليها أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مؤسس المهرجان.

واجتمع القائمون على المهرجان لوضع التحضيرات النهائية للمهرجان المقرر إقامته يوم 21 سبتمبر الجاري، وأقيم الاجتماع بمسرح «النهار» التابع لنقابة المهن التمثيلية.

أبرز حضور الاجتماع

ورأس الاجتماع أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما حضره كل من إيهاب فهمي وكيل مجلس نقابة المهن التمثيلية وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية ومن بينهم أحمد سلامة، نهال عنبر، عزوز عادل، أشرف طلبة.

وناقش الاجتماع العديد من الأمور المتعلقة بالحضور والحفل بالإضافة إلى تنظيم الحضور ودعوة الحضور وغيرها من الأشياء.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، إن أعضاء مجلس النقابة والعاملين على المهرجان يعملون على قدم وساق وحتى ساعات متأخرة من أجل التجهيز لكل الأشياء الصغيرة والكبيرة لخروج حدث ضخم يوم 21 سبتمبر المقبل يليق باسم نقابة المهن التمثيلية.

أعضاء لجنة تحكيم المهرجان

يذكر أن مهرجان «القاهرة للدراما» في دورته الأولى يرأسه الفنان القدير يحيى الفخراني ويرأس لجنة تحكيمه المخرجة الكبيرة أنعام محمد علي، السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد، والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتم خروج مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة من المنافسة وسيتم منح تكريم خاص له بأجزائه الثلاثة، ومن المقرر أن يتم اختيار عدة رموز في العمل سيتم تكريمهم.