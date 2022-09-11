نجلاء بدر تكشف تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

أيام قليلة وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، المذاع حصرياً عبر شاشة «dmc»، ويترأس الدورة الأولى الفنان يحيى الفخراني، وتنطلق يوم 21 سبتمبر الجاري.

نجلاء بدر تتحدث عن تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما

وقالت الفنانة نجلاء بدر لـ«الوطن»: «الأمر تحرك بصورة سريعة، وعقدنا جلسات مبدئية ووضعنا الخطوات الأولى لتأسيس المهرجان، ثم رفع الدكتور أشرف زكي الأمر للجنة المختصة لتحديد نوعية المسلسلات المشاركة وقيمة الجوائز».

وأضافت: «لاقى الأمر إقبالا كبيرا وترحيبا ودعما من الجميع، وكان الحافز الأساسي الذي وضعناه هو تكريم الفنانين من مهرجان بلدهم، فهذا شيء كبير، وأعتقد أنه سيكون له تأثيرا كبيرا في نفوس الفنانين».

مسلسلات رمضان 2022

ومن أساسيات المسابقة، مشاهدة لجنة تحكيم مسلسلات رمضان 2022، التي تم عرضها منذ شهر، وسيتم إعلان نتائج المسابقة الرئيسية للأعمال الدرامية المصرية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، وإعلان أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة، في فئات أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

وستنطلق فعاليات المهرجان يوم 21 سبتمبر المقبل، وذلك بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة «POD Egypt»، تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.