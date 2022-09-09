نجلاء بدر: مهرجان القاهرة للدراما الرقيب الأساسي على المسلسلات

عبرت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها البالغة بإطلاق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.

وتم تجهيز المهرجان بعد فترة طويلة من التحضيرات، على أن يتم تنظيمه في سبتمبر من كل عام في إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030.

نجلاء بدر تتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

وقالت الفنانة نجلاء بدر، لـ«الوطن»، «اعتبر مهرجان القاهرة للدراما بمثابة الرقيب الأساسي على المسلسلات التي تقدم للجمهور على الشاشات، حتى لا يصل له أي عمل لا يليق، ويكون المُحفز الأساسي والأول وراء إصرار الفنانين والمنتجين على تقديم عمل فني متكامل يليق بعقلية المشاهد وأخلاقه».

نجلاء بدر تتحدث عن تكريمات الفنانين

وعن اقتصار التكريمات على مسلسلات رمضان 2022 فقط ، أوضحت نجلاء بدر، «هذا العام فقط سيكون الأمر مقتصر على مسلسلات رمضان، لأننا وجدنا أن لجنة التحكيم لم يكن لديها وقت كافي حتي تشاهد وتقيم جميع الأعمال التي تم عرضها في عام 2022، ولكن سيكون التقييم شامل جميع المسلسلات المعروضة في الدورة المقبلة بداية من العام المقبل».

فكرة تأسيس المهرجان

تابعت نجلاء بدر، «كل شهر يكون هناك اجتماع بين الفنانين ونقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، ونطرح من خلاله مشاكلنا وأمنياتنا للفنانين والنقابة، ومن هنا تولدت فكرة تأسيس المهرجان، وبدأ التنفيذ على وجه السرعة، حتي يتم تكريم النجوم أصحاب الأعمال المميزة، وسيكون تكريم الفنانين نزيه ويعتمد في المرتبة الأولى على قرار لجنة التحكيم بعد مشاهدة الأعمال بدقة شديدة».