مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي وأمير قطر في الدوحة

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتميم بن حمد، أمير قطر، عقدا جلسة مباحثات منفردة، أعقبتها أخرى موسعة ضمّت وفدي البلدين، في الديوان الأميري بالدوحة.

أول زيارة رسمية للرئيس السيسي إلى قطر

ورحب الأمير تميم بن حمد، بالزيارة التاريخية لأخيه الرئيس السيسي إلى قطر، في أول زيارة رسمية له إلى الدوحة، التي تأتي تتويجا لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري.

تميم: أقدر الجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي

وأشاد أمير قطر، بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على الأصعدة كافة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.