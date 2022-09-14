«التضامن»: تقديم خدمات متكاملة بأحدث التقنيات في مجمع بدوي بمطروح

قالت الدكتورة منى أمين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي، حريصة على تقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، موضحة أنه لأول مرة يتم تقديم خدمات بشكل متكامل في مجتمع بدوي.

وأشارت إلى أن مجمع الخدمات المتكاملة بسيدي عبد الرحمن، يتضمن كل الخدمات التي تقدمها الوزارة للتسهيل علي المواطنين فضلًا عن تقديمها بأعلى مستوى من الجودة لتحقيق رضا المواطنين.

جاء ذلك، خلال تفقد عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وممثلي مؤسسة المصري للتعليم والتنمية، مجمع الخدمات الاجتماعية المتكامل بقرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين في محافظة مطروح، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدداً من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن، تعد نموذجًا للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية في قرى ونجوع مصر، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي تزامنًا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية العام الجاري، عام للمجتمع المدني.

وأوضح أن مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن، تم تنفيذها في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، فضلًا عن تقديم خدمة حكومية مطورة بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تساير توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتفعيل نظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة.

توفير الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لأهالي القرية

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أنه بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي تم إنشاء مركز الخدمات الاجتماعية، لتوفير الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية لأهالي القرية، حيث يتضمن المركز وحدة برنامج 2 كفاية للتثقيف المجتمعي، ووحدة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة (قادرون باختلاف)، وورش الحرف اليدوية، ووحدة برنامج مودة والاستشارات الاسرية، والوحدة الاجتماعية والمشورة، فضلًا عن ورش التدريب المهني (كهرباء- صيانة إلكترونيات- تطريز)، بالإضافة إلى حضانة أطفال.

توفير الخدمات لأكثر من 25 ألف مقيم و60 ألف وافد

وأضاف أن فريق صندوق تحيا مصر، متواجد في مجمع الخدمات الاجتماعية في الأسبوع التاني على التوالي لتشغيل المجمع، بعد افتتاحه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويهدف إلى توفير الخدمات لأكثر من 25 ألف مقيم و60 ألف وافد و28 نجعًا بالمنطقة .

من جانبها، أشادت سهير عوض، عضو مجلس الأمناء المنتدب بمؤسسة المصري للتنمية والتعليم، التي نفذت مركز الخدمات الاجتماعية بقرية سيدي عبد الرحمن، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، ممثلة في صندوق تحيا مصر والمؤسسة والقطاع الخاص، وقدموا أفضل الخدمات للمواطنين بشكل لائق يسهل حصولهم عليها، والوصول إليهم في أماكن تجمعهم وتوفير مشقة السفر عليهم للحصول على الخدمات الاجتماعية المختلفة.

تدريب وتأهيل سكان مدينة سيدي عبدالرحمن على المهن المختلفة

وقالت إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والمؤسسة، للعمل على تطوير بعض مراكز التكوين على مستوى الجمهورية وتدريب المستحقين من المواطنين المصريين لتحقيق التمكين الاقتصادي لهم، عن طريق اكسابهم حرفة يعملون بها لتفتح لهم باب رزق وتوفر لهم حياة كريمة: «بدأنا بأول مركز تكوين بسيدي عبدالرحمن، حيث يدرب المركز ويؤهل سكان المدينة وضواحيها على المهن المختلفة والحرف اليدوية».

وأشارت إلى أن مؤسسة المصري للتنمية والتعليم، تهتم بتوفير التدريب اللازم للمستفيدين مع توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم، لتحقيق التمكين الاقتصادي لهم في إطار خطة الدولة.

وأوضحت أن مجمع الخدمات الاجتماعية والحكومية بسيدي عبدالرحمن الذي تم افتتاحه مؤخرًا، يخدم أكثر من 1300 أسرة، بمتوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة من 6 إلى 7 أفراد ، ويخدم أفراد 28 نجعًا بالمناطق المحيطة، فضلاً عن الآلاف من العاملين بالمنطقة.