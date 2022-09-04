«صندوق تحيا مصر»: شيدنا مجمعا ضخما للخدمات الحكومية في سيدي عبدالرحمن

تحدث محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر عن تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بقرية سيدي عبدالرحمن، إحدي قري مركز العلمين شرق مدينة مرسي مطروح، موضحا أنه على مستوى الخدمات الحكومية وتطبيق التحول الرقمي ونظام الشباك الواحد، كان من الضروري وجود مجمع للخدمات الحكومية داخل مجمع كبير، وتم بالفعل بناء المجمع الأضخم لكي يشمل كل هذه الخدمات لكي يوفر 8 خدمات منها السجل المدني والشهر العقاري وخدمات المواطنين، بالإضافة للبريد وشركة المياه والتموين.

توفير حمام سباحة نصف أوليمبي

وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف أنه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تم توفير مركز خدمات اجتماعية لتوفير فكرة التدريب على الحرف اليدوية والتدريب المهني وتقديم المشورة وكل برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى مستوى الشباب والرياضة تم توفير مدينة شبابية رياضية يجري من خلالها توفير حمام سباحة نصف أوليمبي، وعدد من الملاعب سواء الخماسي المتعدد أو ملاعب كرة القدم وكل ما يتعلق بالألعاب القتالية وصالة الجيم، وكل ماهو يمثل وزارة الشباب والرياضة لتوفير خدماتها للمواطنين للقرية والـ28 نجع التابع لمركز العلمين موجود بالمدينة الشبابية الرياضية وكل ما يتعلق بتسهيل مهام المواطنين ليحصلوا على الخدمة الحكومية أو البنكية موجود بمجمع الخدمات.

ماكينات الصراف الآلي كانت تشهد زحاما

ولفت المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إلى ماكينات الصراف الآلي كانت تشهد زحاما أنه تم توفير ماكينات للصراف الآلي، خصوصا مع وجود فترات كانت بها زحام غير عادي على ماكينات الصراف الآلي بحدود القرية، وتم توفير هذه الماكينات، كما تم توفير ماكينات إصدار الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية الإلكترونية، وتم عمل منطقة تجارية كاملة لخدمة أهالي القرية.