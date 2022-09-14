إطلاق قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» في 4 محافظات.. تضم 13 تخصصًا

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، منذ أن تم تدشينها، على تطوير حياة المواطن المصري، لاسيما في المناطق النائية والمحرومة، فتعمل جاهدة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، على الارتقاء وتحسين عدد من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن، فضلا عن توفيرها في المناطق المحرومة، كالخدمات الصحية والخدمات التعليمية والخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات الأخرى.

أماكن القوافل الطبية

وفي إطار عمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، جرى اليوم إطلاق عدد من القوافل الطبية في بعض المحافظات المختلفة، بالتعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان، من أجل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأكثر احتياجا بالمجان.

وتطلق اليوم، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، 4 قوافل طبية في 4 محافظات مختلفة، على مستوى الجمهورية، حيث تتواجد القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية، في منطقة الهانوفيل في حي العجمي بمحافظة الإسكندرية، ومنطقة التتالية التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، كما توجد قافلة طبية في منطقة كومبرة بحي كرداسة في محافظة الجيزة، وتتواجد القافلة الأخيرة من قوافل «حياة كريمة» الطبية في منطقة شرق بولاق التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

التخصصات الطبية

ومن حرص المبادرة الرئاسية على صحة المواطن، تضم القوافل الطبية التي أطلقتها اليوم في المحافظات بالتعاون مع وزارة الصحة، عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، حتى يحظى للمواطن الحصول على متابعة طبية كاملة، وتضم كل قافلة 13 تخصصًا طبيًا مختلفة، وهي:

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

-الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد

- الأسنان

- القلب

- الجلدية

- الأشعة

- التحاليل