محافظ أسوان يستجيب لشكاوى 33 مواطنا خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي

استجاب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لمطالب 33 مواطنًا خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي، إذ استمع لشكواهم مع إيجاد حلول جذرية وفورية لها.

والتقى محافظ أسوان مع أصحاب الشكاوى، ووجه بصرف إعانات مالية عاجلة لبعض الحالات، خاصة لسيدات مطلقات وأرامل تتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه من مبادرة «الناس لبعضهم»، بجانب قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف 500 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر لحالات أخرى.

ووجه المحافظ بتسليم كراتين تضم مواد غذائية وسلعا أساسية تلبي متطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية، مع توفير الفحص والعلاج المجاني لحالات تعاني من أمراض مزمنة مثل السرطان وضمور المخ وغيرهما.

مبادرة الناس لبعضها

كما كلف مبادرة الناس لبعضها بإدراج عدد من الحالات المرضية التي تحتاج إلى إمكانيات عالية لتوفير العلاج لها ضمن التعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري بالأزهر الشريف، وأيضاً عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ووجه عطية بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بتخصيص «بايكات» ومحلات في السويقات الجديدة لبعض حالات الشباب الذي يعاني من البطالة، وهو الذي يتوازى مع قيام مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل لحالات أخرى فى القطاع الخاص.

إعفاء بعض حالات غير قادرة من مصاريف الدراسة

وشدد المحافظ على قيام مديرية التربية والتعليم بإعفاء أبناء بعض الحالات والأسر غير القادرة والأكثر احتياجاً من المصروفات المدرسية، بجانب قيام مبادرة الناس لبعضها بتوفير احتياجاتهم من الشنط والأدوات والمستلزمات المدرسية مجاناً.