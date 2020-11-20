عودة اللقاء الجماهيري بشكل محدود في ظل كورونا بكفر شكر

أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، عقد لقاءً جماهيريا محدودا للمواطنين بالمركز والمدينة، الأربعاء من كل أسبوع، في حضور 15 مواطنا، الذين لديهم مشكلات، بهدف فحصها من قبل المسئولين المختصين، وحلها فورا طبقا للقانون.

وقال رئيس المركز والمدينة، أنه تم مراعاة تحديد أعداد الحضور بهدف سهولة تطبيق التباعد الاجتماعي بين أهالينا الحاضرين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد "رفعت" جموع المواطنين ممن لديهم مشكلات، ويرغبون في حلها، حضور اللقاء الجماهيرى المحدود، الحضور إلى مكتب رئيس المركز والمدينة لتسجيل الأسماء، بداية من السبت إلى الاثنين من كل أسبوع، بهدف معرفة المشكلة والإعداد الجيد للفحص، والحل الفورى لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم، وتلبية مطالبهم طبقا للقانون، والإمكانيات المتاحة.

وفي وقت سابق، اشتكى عدد من المواطنيين المترددين علي مستتشفي بنها العام إلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، من عدم توافر الأدوية، قائلين: "لا يوجد دواء حتي الاسبرين".

وأمر المحافظ فورا بإرسال دفعة من الأدوية من مخازن مديرية الصحة إلى المستشفي؛ لإمدادها بالأدوية اللازمة، ووجه إدارة المستشفي بحل مشكلات المواطنيين فورا.

جاء ذلك خلال جولة نفذها محافظ القليوبية على مستشفيات المحافظة، التي تخضع للتطوير، وتبلغ تكلفتها 3 مليار جنيه.

وأكد "الهجان" أن قطاع الصحة بالمحافظة سيشهد طفرة ونقلة متميزة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المحافظة يوجد بها 24 مستشفى حكومي، و195 وحدة صحية ومركز طبي، و53 مستشفى خاص بإجمالي 4689 سريرا، بالإضافة إلى مستشفى جامعي ببنها، المكونة من 3 مباني، وبها 887 سرير، كما يوجد 64 نقطة إسعاف و105 سيارات.

وأكد اللواء الهجان أنه جاري تنفيذ 18 مشروعا، و5 مستشفيات مركزي، و12 وحدة صحية ومركز طبي، وتطوير مستشفى بنها التعليمي، بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه.