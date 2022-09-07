هروب شخصين من اللقاء الجماهيري لمحافظ أسوان بعد ثبوت تعاطيهما للمخدرات

خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي، الذي نظمه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، للاستماع لشكاوى المواطنين، استجاب المحافظ لأكثر من 30 مواطنًا، لكن الغريب أن اثنين من المواطنين فرا هاربين قبل بحث مطلبيهما، وذلك بعد إجراء تحليل المخدرات لهما وثبوت تعاطيهما للمواد المخدرة.

هروب حالتين بعد الكشف عن متعاطي المخدرات

وبحسب البيان الإعلامي لمركز إعلام محافظة أسوان، فإن اللقاء الجماهيري شهد واقعة هروب حالتين بعد إجراء التحليل الخاص بالكشف عن متعاطي المخدرات قبل عرض مطالبهم؛ وذلك ضمن منظومة لقاء المواطنين وهما «عدلي . م . ب»، و«محمود .ف . ن»، فيما استجاب المحافظ لمطلب الشاب «أحمد . م . أ»، بعد التأكد من سلبية نتيجة التحليل، ومطلبه كان يتمثل في تخصيص محل له في إحدى الأسواق؛ لتوفير مصدر رزق ثابت له بعد خروجه من السجن وقضاء العقوبة لمدة 7 سنوات.

إعانات عاجلة

ووجه اللواء أشرف عطية، توجيهاته بصرف إعانات مالية عاجلة تتراوح ما بين 1500 و2000 جنيه من مبادرة «الناس لبعضهم»، بجانب صرف مديرية التضامن الاجتماعي 500 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر لحالات تعاني من عدم تفعيل فيزا معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تسليم كراتين تضم مواد غذائية وسلع أساسية تلبي متطلبات الحياة اليومية، فضلًا عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية، وتوفير الفحص والعلاج المجاني وسماعة أذن لحالات أخرى تعاني من أمراض مزمنة مثل السرطان والقلب وضمور المخ وعدم القدرة على السمع.