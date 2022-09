الحلقة الرابعة من House of the Dragon ترفع نسب المشاهدة 5%

يواصل مسلسل House of the Dragon نجاحه تزامنًا مع عرض الحلقات الجديدة من المسلسل، حيث كشفت شبكة «HBO»، ارتفاع نسب مشاهدات الحلقة الرابعة بنسبة 5%، مقارنًة بالحلقة الثالثة، وظل عدد مشاهدات المسلسل في الحلقات الثلاث الأولى ثابتا عند 2.4 مليون مشاهد خلال العرض التلفزيوني المباشر، ولكن نسبة المشاهدة في الولايات المتحدة للمسلسل ارتفعت هذا الأسبوع إلى 2.5، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأذيعت الحلقة الرابعة من مسلسل House of the Dragon تحت عنوان King of the Narrow Sea، وشهدت عدد من الأحداث المهمة التي يحتدم بسببها الصراع بين أفراد عائلة «تارجارين»، خاصة عندما طلب الأمير «دايمون» من شقيقه الملك «فيسيريس»، الزواج من ابنته وريثة العرش «رينيرا»، ولكن طلبه قوبل بالرفض، وذلك بسبب معرفته بوجود علاقة بينهما، ويطلب من ابنته الزواج من «لينور فيلاريون»، ولم يخبرها بطلب عمها بالزواج منها.

موعد عرض الحلقة الخامسة من House of the Dragon

وبعد تلك الأحداث المثيرة ينتظر الجمهور عرض الحلقة الخامسة من House of the Dragon التي تحمل اسم «We Light the Way»، والمقرر إذاعتها يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري على شبكة «HBO»، في تمام الساعة التاسعة حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والساعة الثالثة من صباح الإثنين 19 سبتمبر حسب التوقيت المحلي في القاهرة.

ارتفاع مشاهدات الحلقة الأولى من House of the Dragon لـ 30 مليون مشاهدة

وحققت الحلقة الأولى من المسلسل رقم قياسي في المشاهدات، 10 ملايين مشاهدة، وقت عرضها للمرة الأولى في 21 أغسطس الماضي، على المنصة الإلكترونية، لتكون الأعلى مشاهدة على «HBO»، بينما وصلت مشاهداتها الآن لأكثر من 30 مليون مشاهد.

بينما حققت الحلقة الثانية مشاهدات وصلت لـ 10.2 مليون مشاهدة بزيادة 2% عن الحلقة الأولى، أما الحلقة الثالثة فشاهدها أكثر من 16 مليون مشاهد خلال الأيام الثلاثة الأولى.