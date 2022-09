تعديل الحلقة الثالثة من «House of the Dragon» بسبب خطأ في مشهد

وقع صناع مسلسل «House of the Dragon» في خطأ فادح، بالرغم من الميزانية الضخمة التي تصل إلى 20 مليون دولار للحلقة الواحدة، إذ تستعد شبكة «HBO» لإعادة صياغة أحدث حلقاتها بعد ما اكتشف جمهور المسلسل وجود خطأ في المؤثرات البصرية بأحد مشاهد الحلقة الجديدة من المسلسل، التي تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

في أحداث الحلقة الثالثة من «House of the Dragon»، التي عرضت الإثنين الماضي، تحت عنوان «Second of His Name»، فقد الملك «فيسيريس» اثنين من أصابع يديه اليسرى، وفي مشهد تالي كانت الأصابع مرئية وعليها شريط أخضر، كان من المفترض إزالتها رقميًا لاحقًا في مرحلة ما بعد الإنتاج.

فريق المؤثرات يعمل على تصحيح المشهد

كشف مصدر داخل المسلسل أن فريق المؤثرات يعمل على تصحيح المشهد، وسيتم عرض النسخة المنقحة من الحلقة إلى المنصة الإلكترونية هذا الأسبوع، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر»

أخطاء تقنية تفسد أعمال درامية

لم تكن تلك المرة الأولى التي يقع فيها صناع مسلسل في خطأ مشابه، وقد يكون الأبرز في أذهان الجمهور وقت عرض الموسم الثامن من مسلسل «Game of Thrones» عام 2019، عندما ظهر فنجان قهوة على طاولة أمام «دينيريس تارجيريان» التي قامت بدورها إميليا كلارك، خلال إحدى الحلقات.

وصححت شبكة «HBO» المشهد، ورد أحد ممثلي الشبكة وقتها، ممازحا المشاهدين: «كان اللاتيه الذي ظهر في الحلقة خطأ، لأن دينيريس كانت طلبت شاي أعشاب».

في وقت لاحق، في خاتمة السلسلة، تكرر الخطأ عندما ظهرت زجاجة ماء عند أقدام «سامويل تارلي»، الذي قام بدوره جون برادلي، أثناء اجتماع أمراء وسيدات «ويستروس» لاختيار الحاكم التالي للممالك.