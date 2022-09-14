«تنمية المرأة الريفية»: نشتري منتجات المتدربات.. ودخلهن يصل لـ5 آلاف جنيه

قالت نورا العقبي، مدير مركز استدامة لتنمية المرأة الريفية، في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، إن المركز يدرب السيدات لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر، على فنون النسيج، ويتم شراء منتجاتهم لدعمهن، موضحة: «لا نكلف السيدات أي أموال، لتمكينهن من إطلاق المشروعات».

المتدربات تحصلن على مصنعية يومية وفقا لقدرتهن على الإنتاج

وأضافت العقبي، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «تحصل السيدات على مصنعية يومية حسب قدرتهن على الإنتاج، ويقدر دخل المنتجة من 2000 جنيه إلى 4000 و5000 جنيه شهريا».

ندوات إرشاد تربوي وإدارة مشروعات لدعم السيدات

وأشارت مدير مركز استدامة لتنمية المرأة الريفية، إلى أن المركز يتيح كل الأنشطة للسيدات مثل محو الأمية وحفظ القرآن، لافتةً إلى أن المركز يعمل وفق منظومة متكاملة: «نقدم للسيدات ندوات إرشاد تربوي وإدارة مشروعات، لتعرف كيف تزيد إنتاجها، وكيف تستفيد من المشروع».