«حياة كريمة» تقدم مشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة المعيلة

قالت يوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفة بـ«حياة كريمة»، إن المبادرة تستهدف توعية المواطن وخلق فرص عمل لضمان وجود دخل ثابت مدى الحياة، من خلال تمكين الشعب المصري بمشروعات مستدامة، يسبقها خطوات تدريبية لتأهيل القائم على المشروع.

مشروعات لتمكين المرأة المعيلة

أوضحت «ثروت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع عبر فضائية «DMC» أن المبادرة قدمت مشروعات لتمكين المرأة المعيلة باعتباره أهم مشروعاته، لأن المرأة أساس المجتمع المصري بما يتطلب تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

أشارت إلى أنه يجرى تدريب السيدات على الشمول المالي وإدارة المشروعات، ومن ثم منحها مشروعا متناهي الصغر يضمن استدامة دخل ثابت للأسرة.

أثر التمكين الاقتصادي على الدخل القومي

وأكدت أن المبادرة تؤمن بأثر التمكين الاقتصادي على الدخل القومي المصري مع دراسة تجارب دولية مثل الصين التي وصلت مشروعاتها متناهيه الصغر إلى أكثر من 300 ألف مشروع وكذلك الهند وسنغافورة، لافتة إلى أن تلك المشروعات تنمي الدخل المحلي بشكل سريع وملحوظ، بالإضافة لتوجيهات الرئيس السيسي بتدريب المرأة المعيلة في حياة كريمة وتمكينها بمختلف القطاعات.

مشروعات تدريبية

وتابعت: «حياة كريمة تقدم مشروعات تدريبية عن خياطة الملابس وتربية رأس الماشية وإداراتها، مع دعم مساعدة السيدات على استمرار مشروعاتهن».