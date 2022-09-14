تفاصيل بدء تنفيذ مشروعات عربات الطعام المتنقلة بالأقصر.. اعرف شروط الرخصة

قال اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إن القانون 92 لسنة 2018 الذي يخص تنظيم وتشجيع وعمل وحدات الطعام المتنقلة، صدر بغرض توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، وفور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، كانت تعليمات وتوجيهات المحافظ بعمل شارع على غرار شارع مصر، ومن هنا جاءت فكرة تنفيذ مشروعات عربات الطعام المتنقلة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «تقدمت أول عربة لنا في شارع كان مجرى مائيًا محدودًا، وبالتنسيق مع الري في المحافظة غطينا الترع ووسعنا الطريق حتى يكون طريقا سياحيا يعبر بالأفواج السياحية من الشرق إلى الغرب».

الشروط الخاصة للحصول على رخصة

وتابع «الشرابي»: «اخترنا هذا المكان لعدة أسباب واعتبارات، أولها لأنه بعيد عن وسط المدينة كما أنه مشروع متكامل؛ إذ أنّ عرببة الطعام التي تقدم مأكولات مصرية مختلفة عن العربة التي تقدم مأكولات أجنبية، وهناك عربات تقدم مشروبات ساخنة وأخرون يقدمون عصائر ومنطقة مخصصة للأطفال والعجل والباتيناج».

وحول الشروط الخاصة بالمقبلين للحصول على رخصة، قال رئيس مدينة الأقصر: «يتم التقدم ببطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة والإعفاء منها، ونرسل جوابا للهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تفحص العربة وتمنح جواب الموافقة، وخلال 3 أيام تصدر الرخصة».

مدة الرخصة 3 سنوات قابلة للتجديد

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى أنّ هذا الشارع سيخصص له نحو 15 عربة بأنواع مختلفة من الأطعمة، بحيث يكون مشروعا متكاملا، موضحًا: «لدينا الآن تحت الدراسة 5 طلبات، ويتم الرد على الطلب خلال يومين، حيث يتم التقدم بالطلب للمركز التكنولوجي في مركز مدينة الأقصر، ومدة الرخصة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل 5 آلاف جنيه في السنة بالكامل، وهناك تفتيش دوري من المدينة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطري».