برلماني: عربات الطعام المتنقلة وفرت فرص عمل ومصادر دخل للشباب

«عربات الطعام المتنقلة» من أنجح التجارب بين الشباب في الفترات الأخيرة، إذ انتشرت الفكرة بشكل واسع في عدد كبير من المحافظات، ولقت استحسانا كبيرا من النواب في المجلس.

النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة التخطيط بمجلس النواب، أشاد بالتجربة التي ألهمت وساعدت الكثير من الشباب في بدء مشروعاتهم الخاصة، وتوفير فرص عمل لهم.

العربات المتنقلة وسيلة لتوفير فرص عمل للشباب

وقال النائب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قيام الدولة بفتح باب العربات المتنقلة والكرفانات للشباب أدى إلى توفير فرص عمل لهم، وساعد الكثير منهم في بدء مشاريع خاصة بهم، بالإضافة إلى منع الكثير الشباب من الانخراط في الأعمال غير القانونية، لأن الشاب يكرس كل وقته في العمل والإنتاج وتدبر أمور المشروع الخاص به، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتقليل نسبة البطالة بين الشباب والخريجين.

وأضاف عضو لجنة التخطيط بمجلس النواب، أن تعميم تجربة العربات المتنقلة في محافظات الجمهورية سيكون له تأثيرات إيجابية على الشباب وعلى المحافظة المتواجد بها المشروع، وأن النواب في المجلس يشجعواهذا النوع من التجارب لأنها تساعد الشباب على الاعتماد على أنفسهم، وتوفير مصدر دخل بالإضافة إلى توفر فرص العمل.

ضوابط تواجد عربات الطعام المتنقلة في المحافظات

وعن ضوابط تواجد عربات الطعام المتنقلة في المحافظات، أكد أنه يجب ألا تتواجد العربات في الأماكن المزدحمة أو التي تعطل حركة المرور، إذ يلزم أن تتواجد في مناطق مفتوحة وسهل الدخول والخروج منها، مضيفا أنه على كل محافظة تحديد أنسب الأماكن لوجودها، وعلى الجميع الالتزام بالضوابط التي تحددها المحافظة، حتى تجني هذه التجربة ثمارها، ونوه على الجميع الالتزام بالضوابط التي تحددها المحافظة، فيما يخص موضع الكرافانات حتى تجني هذه التجربة ثمارها.