بشرى للشباب: إجراءات ميسرة للحصول على تراخيص عربات الطعام المتنقلة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات في دور الانعقاد الثالث لمتابعة الأثر التطبيقي للقانون رقم 92 لسنة 2018، لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وإجراءات تيسير إصدار التراخيص.

وقال النائب محمد كمال مرعي في تصريحات لـ «الوطن»، إن تجربة محافظة الغربية في تطبيق قانون عربات الطعام يجب أن يحتذى بها في باقي المحافظات المصرية، لتحقيق الهدف المطلوب من هذا القانون.

توفير فرص عمل للشباب

وأستطرد النائب محمد كمال مرعى قائلا: «أصدرنا هذا القانون لتنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة وتوفير فرص عمل للشباب، لكن كالعادة صدر القانون ولم تفعل اللائحة التنفيذية بسبب عراقيل من الجهات المعنية بإصدار تراخيص عربات الطعام بكل محافظة، وهو ما أدى إلى فشل كثير من الشباب في توفير فرصة عمل مضمونة وبعيدة عن الوظيفة».

وأوضح رئيس لجنة المشروعات في مجلس النواب الإجراءات والشروط المطلوبة لعربات الطعام المتنقلة وتتضمن ترخيص وحدة الطعام، مع تحديد نوع النشاط الذي تقوم به العربة.

وأضاف: «تحديد الحيز الجغرافي لإقامة مشروعات العربات المتنقلة تحدده كل محافظة وهنا تحدث المشكلات، لاسيما في ظل تعنت بعض الجهات التنفيذية بالمحافظات في تحديد أماكن إقامة هذة العربات».

إجراءات ترخيص عربات الطعام المتنقلة

وشدد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب على أن الإجراءات التي يجب توافرها في إقامة عربات الطعام المتنقل هو الاشتراطات الفنية والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة.

ولفت إلى أن القانون ينظم أيضا مدة ترخيص وحدة الطعام بنحو 3 سنوات قابلة للتجديد، وبالتالى سيكون عملنا في دور الانعقاد الجديد مرتكز على عقد اجتماعات متتالية مع المحافظين والقيادات التنفيذية بكل محافظة لتفعيل تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون وحل المشكلات التي يواجهها الشباب للحصول على رخصة عربة الطعام وليكن بتخصيص شباك واحد لإنهاء كافة الأوراق المطلوبة للترخيص وتخصيص شوارع بعينها لإقامة عربات الطعام شريطة تنوع النشاط لخدمة الجماهير.

رسوم ترخيص عربات الطعام المتنقلة

ووفقًا للقانون المنظم لنشاط عربات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018 تقدر رسوم الترخيص بنحو لايزيد عن 5 آلاف جنية سنويا، ويمكن سدادها بشكل نقدي أو شيك أو أية وسيلة للدفع الإليكتروني.

منح رخصة نشاط العربات لسن 18 عاما

ويحق لكل شخص بلغ عمره 18 عاما الحصول على رخصة نشاط عربات الطعام المتنقلة، شريطة ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.