ضبط 7 محال تجارية لبيع الأرز أعلى من الأسعار الرسمية في بورسعيد

تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، من تحرير 7 محاضر لمحال تجارية ببورسعيد، تبيع الأرز بأزيد من التسعيرة، ولا تعلن عن ثمنه من الأساس، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها المديرية لضبط الأسواق التجارية بالمحافظة.

أسعار الأرز الرسمية

وقال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد لـ«الوطن»، أنه وجه بتنظيم حملات على مدار اليوم، لضبط الأسواق التجارية، ومنع التلاعب بسعر الأرز، والالتزام بالتسعيرة المقررة له، وتنفيذ تعليمات رئاسة مجلس الوزراء، والقرار رقم 66 لسنة 2022 الخاص بتسعير الأرز والالتزام بالأسعار المنصوص عليها وهى سعر:

- الأرز السائب بسعر 12 جنيها للكيلو.

- الأرز المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو.

وأوضح ثابت، أنه تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية، تم تشكيل حملات بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، وبمشاركة صابر الليلى رئيس الرقابة، وداليا العطوى والسيد متولى كبار مفتشى الرقابة التجارية، ومن خلال تكثيف الحملات الرقابية المستمرة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر لعدد 7 محال تجارية.

وأشار إلى أن المحاضر، سببها عدم التزام المحلات بالإعلان عن أسعار الأرز، وعدم الالتزام بنص القرار 66 لسنة 2022، إذ ينص على التزام كل المتاجر والمحال التجارية وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها بالقرار، لافتاة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة عدم الالتزام بتسعيرة الأرز

وطالب وكيل وزارة التموين، التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المنصوص عليها بالقرار، مؤكدا أن مديرية التموين، ستتخذ كل الإجراءات القانونية لتطبيق القرار، حيث أن المديرية بجميع إداراتها تشن الحملات على مدار اليوم، لضبط الأسواق، موضحا أن العقوبة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.

الإبلاغ عن المخالفين

أكد ناصر ثابت، استمرار جهود مديرية التموين، في ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وفى حالة وجود أى شكوى، طالب المواطنين بالتواصل من خلال غرفة عمليات المديرية.