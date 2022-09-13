اعرف رقم الخط الساخن لوزارة التموين لتقديم الشكوى وطلب الاستفسارات

يرغب الكثيرون من حاملي البطاقات التموينية في تقديم شكاوى أو استفسارات بشأن صرف سلعهم أو نقل بطاقاتهم، لذا يكثر البحث عبر موقع البحث الشهير جوجل، عن الخط الساخن لوزارة التموين، وهو من أكثر الأرقام الحكومية استقبالا لاتصالات واستفسارات المواطنين.

وترصد السطور التالية، رقم الخط الساخن لوزارة التموين للراغبين في تقديم شكاوى أو استفسارات، وفقا لما ذكرته وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث خصصت الوزارة رقما للتواصل من أجل اتمام طلبات المواطنين على البطاقات إلكترونيا.

الخط الساخن لوزارة التموين

ويمكن تقديم شكاوي عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية للتموين، عبر رقم الخط الساخن 19959، الذي خصصته الوزارة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، ويستقبل الخط اتصالات العديد من الأشخاص يوميا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

وقبل عامين، دشّنت وزارة التموين خطًا ساخنًا من خلال إدارة التكنولوجيا ونظم المعلومات، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، تزامنا مع تدشين موقع دعم مصر وهو الرقم 19959.

أرقام وزارة التموين لتقديم شكاوى

وخصصت وزارة التموين أرقاما لتقديم شكاوى بشأن أسعار السلع أو شكاوى التجار والبدالين، وهي كما يلي:

- منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.

- جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

- الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية وهو رقم 0227942638.

ويمكن للمواطنين تقديم شكاوى من بقالي التموين حال بيع السلع بأسعار تختلف عن الرسمي المعلن في قائمة السلع التموينية، وتجبر الوزارة كل منفذ بقال على تعليق صورة من قائمة السلع التموينية داخل المنفذ التمويني، لتكون واضحة للجميع.