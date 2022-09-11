توريد 5 أطنان من محصول الأرز لمضارب وشون دمياط 

بدأت مضارب وشون الأرز بمحافظة دمياط استقبال محصول الأرز من المزارعين لموسم 2022، حيث تم توريد كمية 5.186 طن أرز شعير للشون الحكومية، بمعدل 1 طن لكل فدان.

وأهابت مديرية التموين بتجار الأرز وجميع محال البقالة والسوبر ماركت الالتزام بقرار مجلس الوزراء، والإعلان عن سعر الأرز السائب بـ12 جنيها، على ألا يزيد سعر الأرز المعبأ عن 15 جنيها فقط، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع ألواح خشب

وفي سياق متصل، يكثف رجال الرقابة التموينية بمحافظة دمياط حملاتهم على الأسواق والمحال العامة ومستودعات الأخشاب ومكافحة السلع مجهولة المصدر، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وقال المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن لجنة مكونة من إدارة الرقابة التموينية وإدارة التجارة الداخلية بنطاق كل من مدينة كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة شنت حملة مشتركة، أسفرت عن تحرير 61 محضرا، منها محاضر لمصنع بدون ترخيص لتصنيع ألواح خشب «أبلاكاش» من خامات مجهولة المصدر ولا يوجد لها شهادة منشأ أو إفراج جمركي، وتم التحفظ على 14 صندوقا بكل منها 137 لوح «أبلاكاش»، بإجمالي 1918 تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر ضد مستودع أخشاب بدون ترخيص لقيامه بعرض خشب بياض بدون فواتير أو شهادة منشأ دالة على مصدرها، أو إفراج جمركي وبدون إعلان عن سعر البيع، وتم التحفظ على مترين تحت تصرف النيابة العامة.

تحرير محاضر تموينية

كما تم تحرير 9 محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي المقرر لسلع السكر والأرز والسجائر، و5 محاضر لمحال عامة لعدم تدوين سعر السلعة على عبوات التداول المعروضة للبيع للجمهور بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2017.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد مناديب توزيع غاز بدون تصريح، وبدون إعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الإخفاء عن الرقابة، وتحرير محضر استعمال أكياس سوداء في تعبئة مواد غذائية لخطورتها على الصحه العامة.