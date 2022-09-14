انطلاق موسم الحصاد الكبير لمحصول الأرز الشعير في كفر الشيخ غدا

ينطلق غدا موسم الحصاد الكبير لمحصول الأرز الشعير بمحافظة كفر الشيخ، حيث من المقرر أن يستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

سعر طن الأرز الشعير

وسجل سعر طن الأرز، اليوم الأربعاء، تراجعاً طفيف ليصبح 50 جنيهاً، بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير 9550 جنيهاً، بعد أن سجل سعر طن الأرز مع بداية موسم الحصاد بالمحافظة بواقع 11 ألفا و300 جنيه كسعر البيع، وسط تراجع بلغ نحو 1750 جنيهاً.

«بحوث الأرز» تتوقع حصاد 180 ألف فدان

وأكد الدكتور محمود أبو يوسف ، مدير مركز بحوث الأرز بمركز بحوث الزراعات بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن موسم الحصاد الكبير لمحصول الأرز الشعير سوف يبدأ غداً الخميس، لحصاد ما يقارب 180 ألف فدان أرز على نطاق الإقليم بواقع إنتاج يتراوح ما بين 3.5 حتى 4 أطنان للفدان الواحد.

وأشار أبو يوسف، إلى حصاد نحو 33% من محصول الأرز بكفر الشيخ، لافتا إلى أن المحافظة تحتل التصنيف الثاني على مستوى الجمهورية المنزرع بها محصول الأرز الشعير، بإجمالي مساحة بلغت نحو 274 ألف فدان.