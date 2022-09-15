«الصحة» تكشف أضرار الولادة القيصرية على الأم.. تصل إلى استئصال الرحم

كشفت وزارة الصحة والسكان، أضرار الولادة القيصرية دون مبرر طبي على صحة الأم والجنين، موضحة في تقرير رسمي لها، أن الولادة القيصرية غير المبررة، تعرض الأم للإصابة بالمشيمية المتوغلة، واستئصال الرحم في أثناء الولادة أو نزيف الولادة الهائل.

مخاطر الولادة القيصرية

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن المضاعفات التى يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة، كثيرة، نتيجة التعرض للولادة القيصرية، ومنها زيادة الجراثيم المعوية والسمنة والحساسية أو التوحد أو التعرض لخطر الإصابة بالسكري أو الإصابة بأمراض المناعة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك مجموعة من القرارات التي جرى اتخاذها لتخفيف معدلات الولادة القيصرية في مصر، بعد ارتفاعها وفقا لآخر مسح صحي، جرى إعلانه من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

«الصحة» تصدر قرارات صارمة للحد من الولادة القيصرية

وجاءت القرارات كالتالي:

- التوجيه بمساواة أتعاب الأطباء والطواقم الطبية عن الولادات الطبيعية بمثيلتها عن الولادات القيصرية.

- تخصيص حافز مالي للفريق الطبي الذي يحقق معدلات أعلى للولادة الطبيعية.

- وضع التشريعات التي تضمن حق الطبيب والقابلة أو الممرضة لتطبيق الولادات الطبيعية أثناء حدوث الأثار الجانبية البسيطة.

- تنظيم تدريبات دورية للفرق الطبية في أثناء الخدمة على الولادة الطبيعية.

- توجيه القائمين على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، بجمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها.

- عمل الاستبيانات والدراسات في المناطق السكنية المختلفة لمعرفة البيانات التي تساعد في تحسين طرق تشجيع المرأة الحامل على تبني فكرة الولادات الطبيعية.

- تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الولادة الطبيعة وفوائدها للأم والطفل.

- حملة إعلامية مكثفة لتوعية النساء وأزواجهن، بأضرار الولادة القيصرية -غير المبررة- وخطورتها على الأم والجنين.

- استعراض فوائد الولادة الطبيعية ومميزاتها على الأم والجنين.