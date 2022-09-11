«الصحة» تطلق 53 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 53 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 11 وحتى 21 من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أنّ القوافل تضم التخصصات الطبية كافة، من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار، أنّه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق البيطاش مركز العجمي محافظة الإسكندرية، والسيل الريفي محافظة أسوان، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أنّ عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

8 قوافل يومي 12 و13 سبتمبر

وتابع «عبدالغفار» ‏أنّه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومي 12 و13 سبتمبر بمناطق واقد مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وغوط الوز مركز براني محافظة مطروح، والديمقراط مركز أرمنت محافظة الأقصر، ومركز طبي طرة محافظة القاهرة، وابو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ومركز شباب البحيرات مركز فايد محافظة الإسماعيلية، والعور مركز سمالوط محافظة المنيا، وراس الخليج مركز شربين محافظة الدقهلية.

وقال «عبدالغفار» إنّه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الهانوفيل حي العجمي محافظة الإسكندرية، والتتالية مركز القوصية محافظة أسيوط، وكومبرة حي كرداسة محافظة الجيزة، وشرق بولاق مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وذلك في يومي 13، و14 من الشهر نفسه.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 13 قافلة طبية أخرى يومي 14 و15 سبتمبر بمناطق ميت السراج مركز المحلة اول محافظة الغربية، ورفاعة مركز قوص محافظة قنا، والمثانى مركز النجيلة محافظة مطروح، والقرية بالدوير مركز طما محافظة سوهاج، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وحماطة - ابو غصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، والتضامن مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وعزبة سليم مركز ادفو شرق محافظة أسوان، وكفر هلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والزعفرانى مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والرويسات، مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط، ومنقطين مركز سمالوط محافظة المنيا.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنّه سيتم إطلاق قافلة يومي 15 و16 سبتمبر بمنطقة العزازى القديمة مركز الصالحية محافظة الشرقية، و 4 قوافل طبية أخرى، بمناطق وادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، واتريس حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، والحوامدية الجديدة مركز المحلة أول محافظة الغربية، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، يومي 16 و17 سبتمبر.

5 قوافل يومي 17 و18 سبتمبر

وتابعت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى، يومي 17 و18 سبتمبر بمناطق ام دومة مركز طما محافظة سوهاج، و عزبة نيل مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، ودملو مركز بنها محافظة القليوبية، والمحمودية مركز اطسا محافظة الفيوم، ونجع حسن مركز القوصية محافظة اسيوط، كما سيتم إطلاق 3 قوافل أخرى بمناطق ابيس 2 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وام الحويطات - قرية النصر مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وخريت 2 مركز نصر النوبة محافظة أسوان، يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

واستطردت «الصادق» أنّه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية أخرى يومي 19 و20 سبتمبر بمناطق العديسات بحري مركز الطود محافظة الأقصر، ومركز طبي الكهرباء حي المعصرة محافظة القاهرة، ووحدة أبو صوير البلد بأبو صوير محافظة الإسماعيلية، والمعدية مركز ادكو محافظة البحيرة، ودلجا مركز ديرمواس محافظة المنيا، ووحدة ميت جابر مركز بلبيس محافظة الشرقية، وشماس مركز براني محافظة مطروح، وأبو المعاطي الباز مركز بني عبيد محافظة الدقهلية.

واختتمت «الصادق» أنّه سيتم 4 قوافل يومي 20 و21 سبتمبر بمناطق اسنيت مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ومركز القوصية محافظة أسيوط، والزعفرانة مركز راس غارب محافظة البحر الأحمر، وهرم سيتي حي 06- أكتوبر محافظة الجيزة.