السيسي يعقد مباحثات مع أمير قطر ويؤكد انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وجرى عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين بمختلف المجالات

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأنَّ الرئيس والأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، ورحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية للرئيس في قطر في أول زيارة رسمية لرئيس الجمهورية إلى الدوحة، التي تأتي تتويجاً لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري.

وأشاد تميم، بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كل الأصعدة، مع تأكّيد حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن الأمير تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، الذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

الرئيس السيسي يعبر عن تقديره وامتنانه للأمير القطري

وعبّر الرئيس السيسي عن تقديره وامتنانه للأمير القطري، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً ما عكسته الزيارة الأخيرة لأمير دولة قطر للقاهرة خلال شهر يونيو الماضي من دلالات على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكّداً انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات.

كما تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمّ التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لازمات المنطقة وذلك كجزء أساسي من الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وبما يحقق آمال الشعوب العربية في العيش في سلام واستقرار.