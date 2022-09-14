طرق الحفاظ على «مساعدين السيارة» وأنسب مواعيد لتغييرها.. احذر المطبات

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إن «مساعدين السيارة»، أو ممتص الصدمات، مهمته امتصاص الصدمة في أثناء المطب وتوصلها للسائق بأقل إحساس، لافتا إلى أن صناعة السيارات في الماضي كانت تعتمد على ما يسمى بـ«ورقة سوستة»، وهي الشكل نفسه الذي يستخدم في «الحنطور والكارتة»، وهي بديل عن المساعد قديمًا، وكانت تقلل صدمة كاوتش الكارتة.

المساعدين تطور لـ«ورقة سوستة»

وأضاف خبير السيارات، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن المساعدين هو تطور لـ«ورقة سوستة»، ويختلف حجم المساعد باختلاف حجم السيارة، وكلما كانت السيارة أكبر كان حجم المساعدين أكبر من أجل حمل أوزان أثقل، موضحًا أن المطبات تفسد المساعدين بشكل كبير، والمطبات نوعان مطب لأعلى وآخر لأسفل والأخير أضراره كثيرة مقارنًة بالمطب الصناعي العالي.

التحميل على السيارة بالأوزان يفسد المساعدين

وحذر خبير السيارات من المرور على مطب غير عالي بشكل كبير بسرعة السيارة العادية؛ لأنه يفسد المساعد بشكل كبير، مؤكدًا أن التحميل على السيارة بالأوزان يفسد أيضًا المساعدين وسعر أقل مساعد بالسوق 1000 جنيه.