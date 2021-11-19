خبير: 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في مصر

منذ بداية أزمة الرقائق الإلكترونية التي اجتاحت قطاع السيارات وأحدثت تغيرات جذرية فيه، وزعزعت استقرار الأسعار و الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة أيضا في أغلب دول العالم، حيث شهد شهر أكتوبر الماضي ارتفاع أسعار السيارات في أمريكا، بحسب مؤشر أسعار السيارات المستعملة لشركة «JD Power»، والتي أكدت أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، كانت أسعار السيارات المستعملة في أمريكا، أعلى بنسبة 37% في المتوسط من العام الماضي 2020، مع عدم وجود مؤشرات على التراجع.

وأضافت الشركة، أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في أمريكا خلال أكتوبر الماضي هو الأعلى منذ 25 عاماً.

وما حصل في مصر قد يكون مشابهاً لذلك، حيث ارتفعت أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري لأعلى مستوى لها منذ سنوات عديدة، فأصبحت السيارات المستعملة أغلى من السعر الرسمي للسيارات الجديدة.

وحول ذلك يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في حواره من «الوطن»، إن سبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في أغلب دول العالم، ومنها مصر، يكمن في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب ارتفاع الخامات المستخدمة في السيارات بنسبة 30%، وأسعار الشحن العالمية.

وبسبب هذه الأسباب ارتفعت أسعار السيارات الجديدة، وتباعاً ارتفعت أسعار السيارات المستعملة خصوصاً كسر الزيرو، بحسب «أبو المجد».

وأضاف «أبو المجد»، أن السبب الثاني هو أزمة الرقائق الإلكترونية، والتي أدت لانخفاض أعداد السيارات المنتجة حول العالم، وهذا ما جعل المستهلك يلجأ إلى السيارات المستعملة بدلاً من الجديدة، وهو ما رفع من أسعار السيارات المستعملة حول العالم.

أما السبب الثالث والموجود أكثر في مصر، بحسب «أبو المجد»، فهو ارتفاع أسعار الأوفر برايس على أسعار السيارات الجديدة، وبالتالي بدأ المستهلك يقارن بينهم ورفع من أسعار السيارات المستعملة ليحقق أعلى استفادة أو أعلى رقم من إعادة بيعه للسيارة المستعملة.