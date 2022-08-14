خبير سيارات: حجم مبيعات الشرائح الإلكترونية عالميا وصل لـ600 مليار دولار

قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، إن الحجم الإجمالي الخاص بمبيعات الشرائح الإلكترونية على مستوى العالم وصل إلى 600 مليار دولار، وهذا رقم كبير جدا في مثل تلك الصناعات المهمة والدقيقة التي تستخدم في مجال السيارات ومنظومات الصواريخ عالية القدرة على الدفاع والهجوم.

تايوان تحتل منصة التتويج في صناعة أشباه الموصلات

وأضاف «عسكر»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أن أشباه الموصلات يجري استخدامها في الهواتف المحمولة والكثير من الأجهزة المنزلية، مشيرا إلى أن تايوان تحتل منصة التتويج في صناعة أشباه الموصلات بنسبة 65% من الاحتكار لشرائح أشباه الموصلات في عالم السيارات.

أمريكا تتميز بوجود عامل التصميم لأشباه الموصلات

واستطرد: «أمريكا بتتميز بوجود عامل التصميم لأشباه الموصلات، ولكن تتفوق تايوان في التصنيع والترويج، ولها السبق على مستوى العالم، ولأشباه الموصلات أهمية قصوى في صناعة السيارات الكهربائية».

وأوضح أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أغلقت بعض المصانع الخاصة بأشباه الموصلات أبوابها، وقلل البعض الآخر إنتاجه كالمصنع الموجود في أوكرانيا، الذي أغلق أبوابه بشكل نهائي مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا: «الغازات اللي كانت موجودة في ذلك المصنع كانت بدرجة خطورة عالية».

وتابع: «كل الدول هتتأثر بذلك، ومنها أمريكا اللي قفلت مصانع في المكسيك، وقللت شركات يابانية إنتاجها بنسبة 22% من أشباه الموصلات، حتى شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات تأثرت بسبب عدم وجود أشباه موصلات».