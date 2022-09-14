عميد كلية الصناعة والطاقة: الجامعات التكنولوجية تعتمد على «الجدارة» في التقييم (حوار)

نهضة تعليمية شاملة تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، أنشأت الكثير من التخصصات الجامعية الجديد، ومنها الجامعات التكنولوجية، فهي واحدة من الصروح التعليمية التي تقدم مادة تعليمية مختلفة، التي أصبحت قِبلة الكثير من الشباب التي يرون فيها مستقبلا جديدا، مع نظام تعليمي جديد يختلف عن الجامعات المعتادة، التي تؤهل الطلاب لسوق العمل، الذي تغيرت حاجته لوظائف جديدة.

خريج جيل تكنولوجي يواكب كافة التطورات الحديثة في سوق العمل

في هذا الصدد، «الوطن» تحاور الدكتور طارق عبدالملاك ميخائيل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية؛ لتوضيح أهمية الجامعات التكنولوجية، وطبيعة الدراسة والمناهج بها وطريقة التعليم الهجين، وكذلك ما توفره لخريجها من مستقبل في سوق العمل بعد انتهاء الدراسة، وإلى نص الحوار:

في البداية.. حدثنا عن أهمية الجامعات التكنولوجية؟

الجامعات التكنولوجية أنشئت بهدف استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي موازٍ لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، فسوق العمل به المهندسين والفنيين، وهناك فجوة بينهم وهي التكنولوجيين المتخصصين، كما تعمل الكليات التكنولوجية على تخريج جيل تكنولوجي يواكب كافة التطورات الحديثة في سوق العمل.

كيف يتم وضع المناهج الدراسية بالجامعة؟

تسعى الجامعة لأن تكون المناهج الدراسية مرتبطة فعليا بالصناعة وسوق العمل على أرض الواقع، فكل برامجنا الجديدة ستكون لتلبية الحاجة المجتمعية لتكنولوجي مؤهل لسوق العمل بالتعاون مع الشركاء الصناعيين في الهيئات والشركات والمصانع، فالمناهج وضعت بمشاركة الخبراء التكنولوجيين وأصحاب الصناعات والشركات الكبرى، بحيث تكون الدراسة أفضل تدريب لما سيجده الخريج في الحياة العملية.

ما هو نظام التقييم بالجامعة التكنولوجية؟

الجامعة تعتمد نظام تقييم مختلف بعيدا عن الأكاديمي، يكون مرتبطًا بالصناعة وطبيعة سوق العمل وتطبق التعليم الهجين، ويتم التقييم بنظام الجدارات المهنية «الجدارة في إتقان العمل»، بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية، إذ يوجد بها برامج متميزة مثل الأطراف الصناعية والبترول والغاز التي تؤهل الخريج للمنافسة في سوق العمل إقليميا ودوليا.

الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية

ما الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية؟

تمنح جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدرجات العلمية، وهي الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص ويلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة الدبلوم المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها من الشهادات الفنية أو شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وتمنح الجامعة أيضا درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص ويلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية، كما تمنح الماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصصات التي التحق بها الطالب ودرسها في المراحل الجامعية المختلفة.

البرامج الدراسية المتاحة بالجامعة

أخبرنا عن البرامج الدراسية المتاحة حاليا بالجامعة؟

هناك الكثير من البرامج الدراسية الحالية المتاحة بالجامعة منها الطاقة الجديدة والمتجددة والميكاترونكس والاوتوترونكس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات IT، كذلك برامج تكنولوجيا البترول، وبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وكلها تخصصات حديثها يحتاجها سوق العمل في مصر.

ما هو نظام التعليم الهجين الذي تطبقه الجامعة في الدراسة؟

تطبيق نظام التعليم الهجين بنسبة حضور 60٪ للعملي و40٪ أون لاين للنظري، ويتم التدريس بنظام الجدارات المهنية، بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية من مهارة ومعرفة وسلوك واستخدام الأساليب المعترف بها والمتبعة دوليا في هذا الإطار، بالإضافة إلى قياس القدرات والتقييم والتقويم والتدريب الصيفي 6 أسابيع.