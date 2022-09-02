تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أسماء وعناوين الجامعات التكنولوجية المعتمدة

كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أسماء الجامعات التكنولوجية المعتمدة في مصر بالتزامن مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2022 غداً السبت الموافق 3 سبتمبر الجاري، موضحاً في بيان له، أن هذه الجامعات تعمل على تخريج جيل مؤهل لسوق العمل لأنها تشمل مجموعة متميزة من البرامج البينية.

أسماء الجامعات التكنولوجية

قالت وزارة التعيلم العالي، إن الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها المعتمدة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019، وسيتم بدء الدراسة في 7 جامعات جديدة تخدم احتياجات سوق العمل.

1. جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة الغربية التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

«الديب»: الجامعات التكنولوجية لها أهمية قصوى فى المجتمع لتقوية الصناعة

وفي سياق متصل، قال الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية، إن الجامعات التكنولوجية لها أهمية قصوى فى المجتمع لتقوية الصناعة، مؤكداص: «لدينا 4 برامج دراسية، وهى «الميكاترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة والأوتوترونكس الخاص بالسيارات الكهربائية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» ونعمل على افتتاح برنامج تكنولوجيا صناعة الفضاء».

وأضاف «الديب» لـ«الوطن»، أن الصناعة بدأت تلتفت وتهتم بوجود خريجين جدد من التكنولوجيين لسد الفجوة بين الفني والمهندس، وتهتم الجامعات التكنولوجية باللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وتنمية مهارات أساسية للقراءة والمناقشة مع المهندسين، لافتاً إلى أن الجامعات التكنولوجية بعد عامين ستقدم خريجاً قادراً على العمل فى مختلف المجالات لمدة ثلاث سنوات، ويمكنه استكمال دراسته بعد هذه المدة لمدة عامين.

تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وأكدت وزارة التعليم العالي على جميع الجامعات بتجهيز معامل التنسيق والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية.