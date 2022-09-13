رئيس جامعة الدلتا: مناهج الجامعات التكنولوجية تواكب المعايير العالمية

أكد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنّ الجامعة تحرص على توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة وشركاء الصناعة من أجل تأهيل وتدريب الطلاب وصقل مهارتهم وقدراتهم وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة والمساعدة في حل المشاكل الصناعية التي تواجه تلك الكيانات، مشيرًا إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات مع الجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المعاهد البحثية، فضلاً عن توقيع بروتوكولات مع معظم الشركات المحيطة بالجامعة.

الدراسة العملية بالجامعة تصل إلى 60%

وقال «كشك» لـ«الوطن»، إن الجامعة تتواصل مع اليابان والصين وروسيا وألمانيا للخلق شراكة دولية، بما يعود بالنفع على المستوى العلمي والعملي للطلاب، لافتاً إلى أن المناهج تم إعدادها وفق المعايير العالمية التي تواكب احتياجات سوق العمل وبالفكر الجديد في نظام التعليم الذي يعتمد على التطبيق بجانب الدراسة النظريةـ حيث أن الدراسة العملية بالجامعة تصل نسبتها إلى 60% بما يتناسب مع البرامج التكنولوجية الموجودة والتي تتميز بأنها تخصصات حديثة وبينية.

«كشك»: لدينا 40 معمل وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية

وأشار الدكتور عربي السيد كشك، إلى أن الجامعة تضم كلية واحدة وهي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وبها 40 معملًا وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة، وتم تجهيزها وفق أحدث مستوي تقني وتكنولوجي لتواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية المستدامة وفق استراتيجية الدولة المصرية ومشروعاتها القومية.

مصروفات الجامعات التكنولوجية

ونوه إلى أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الدبلومات الفنية بنسبة 80% وطلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، والمصروفات الدراسية 10000 جنيه لطلاب الفرقتين الأولى والثانية و12 ألف جنيه لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، مؤكداً أن الجامعة تهتم بتخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا وإقليميًا.