جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى طلاب الجامعات الأهلية

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، في ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة تحت شعار «إعداد القادة العام»، بمشاركة 130 طالبا وطالبة.

تضمن الملتقى عقد عدة محاضرات عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، والتي ناقشت ارتباط التنمية، بالأمن القومي ودور التخطيط في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «محاربة الفكر المُتطرف» وتأثيره على الأمن القومي وسُبل مواجهته، وكذلك عقد محاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة، ودورها في وظائف المستقبل.

كذلك تقديم محاضرة عن المخدرات ومخاطرها ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهتها، بالإضافة إلى محاضرة عن الجامعات الأهلية والتكنولوجية ومستقبل التعليم في مصر، ودورها في تخريج طلاب مؤهلين ومدربين.

كذلك تناولت فعاليات المُلتقى، إقامة صالون معهد إعداد القادة والذي عُقد بعنوان «الثقافة والتنوير» في مواجهة الأفكار المُتطرفة بحضور لفيف من المُفكرين، وتضمن مناقشة الإعلام الثقافي والتحديات الراهنة، وأيضًا البرامج الثقافية والخطاب الإعلامي وكشف مُخططات القوى المُعادية، إلي جانب سُبل استخدام الإعلام الرقمي في تثقيف الأجيال ومستقبل تدريس الإعلام الثقافي في الكليات.

وعلى هامش فعاليات المُلتقى، تم عقد 5 ورش عمل حول مهارات القيادة، والعديد من الأنشطة المتنوعة.

تبادل الثقافات بين الجامعات المختلفة

ومن جانبه أكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة اهتمام القيادة السياسية ودعمها للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والبرامج المتميزة التي تُلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وفق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمامه الدائم والمستمر لمشاركة الطلاب بملتقيات إعداد القادة التي تنظم بين الجامعات المصرية تشجيعًا للطلاب وإعدادهم كقادة للمستقبل، لكي يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية وإكسابهم مختلف الخبرات، فضلًا عن تبادل الثقافات بين الجامعات المختلفة، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة ببناء الشخصية المتكاملة للطلاب وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتميز.

والجدير بالذكر أنه تم مشاركة 13 طالبا من جامعة الدلتا التكنولوجية بحضور كل من أحمد المراكبي وحافظ الحنفي، من إدارة رعاية الطلاب بالجامعة.