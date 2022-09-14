ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بروض الفرج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم التموينية؛ حفاظًا على صحة المواطنين.

وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا اليوم الأربعاء، أشارت خلال إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز، يقيم في دائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة؛ لاتهامه بتجميع أسطوانات البوتاجاز المنزلية المدعمة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي؛ لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

العثور على 100 أسطوانة بوتاجاز منزلية داخل المستودع

ولفت البيان، إلى أنه عُثر بداخل المستودع، على 100 أسطوانة بوتاجاز منزلية، لافتًا إلى أنه بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.