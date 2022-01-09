حملات التموين تضبط «جمبري وسكر وزيت طعام».. وتصادر «الشيشة» بالقاهرة

شنّت الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، حملات مكثفة، تستهدف ضبط الأسواق، في مختلف أحياء العاصمة، أسفرت عن تحرير محضر فى قسم شرطة المرج ضد إحدى شركات تجارة السلع الغذائية، وتم ضبط 7200 لتر زيت طعام، وتحرير محضر بقسم شرطة البساتين ضد أحد المخابز، وضبط 1250 كيلو جراما من الدقيق، وتحرير محضر فى عين شمس ضد أحد محال بيع الأسماك وتم ضبط 375 كيلو جراما من الجمبري، وتحرير محضر ضد أحد المتاجر وضبط 9350 كيلو سكر.

ووجهت الحملات إلى عدة مناطق، في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الجهود في مجال تفعيل دور الرقابة التجارية، لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

مصادرة «الشيشة» وغلق الكافيهات المخالفة

كما شهد حي شرق مدينة نصر، بقيادة العميد أحمد أنور عباس، رئيس الحي، عدة حملات في إطار انفاذ القانون ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ضد فيروس «كورونا»، وتمت مصادرة «الشيش» ورفع الإشغالات، وغلق وتشميع كافيه بشارع كامل خضر، بحي السفارات، لإدارته دون ترخيص، كما تم غلق وتشميع مغسلتيّ سيارات ومطعم وسوبر ماركت، بالسوق التجاري بشارع عبد العزيز عيسى، بدون ترخيص.

إزالة إعلانات مخالفة

وشملت الحملة مصادرة الشيشة وغلق وتشميع كافيه بشارع الوفاء في مدينة الأمل، لإدارته بدون ترخيص، كما تم إزالة إعلانات مخالفة بشارع محمد أنيس، ومتابعة رفع ما يستجد من إعلانات مخالفة بباقي شوارع الحي.

وتضمنت حملات حي شرق القاهرة، إزالة المخالفات الإنشائية وتنفيذ إزالة مبان مخالفة، بالردود الجانبي بعمارة بشارع الدكتور عبد الحي حجازي، كما تم غلق وتشميع ورشة ميكانيكي بصقر قريش، لإدارتها بدون ترخيص.