إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء مصابي حادث إنقلاب ميكروباص

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة في المنوفية لـ«الوطن»، أسماء المصابين بالحادث وحالتهم الصحية هم: همت علي عبد اللطيف، 43 عاما، مقيمة بمركز بدر، مصابة بكدمات متفرقة في الجسم، وإبراهيم صبري شعبان، 24 عاما، مقيم بمركز بدر، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد طه عبدالوهاب، 27 عاما، مقيم بمركز بدر، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عادل أحمد 26 عاما، مقم بمركز بدر، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وأضاف أن باقي المصابين، هم: إبراهيم صبري عطا، مقيم بمركز بدر، 26 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد ابراهيم محمد، 29 عاما، مقيم بمركز بدر، مصاب بكسر بالقدم الأيمن، وأحمد سيد أحمد، 30 عاما، مقيم بمركز بدر، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجميلة رفاعي علي، 58 عاما، مقيمة بمركز بدر، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

متابعة دقيقة لحالة المصابين

أكد المصدر، أن حميع المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى السادات العام، مؤكدا أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجميع المصابين تتم متابعتهم بشكل دقيق من الأطقم الطبية، مشددا على عدم وحود وفيات في الحادث.