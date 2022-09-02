5 معلومات عن تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء.. أبرزها إنشاء «المترو»

قرابة العام ونصف العام منذ إعلان إنضمام الإسكندرية إلى عدد من محافظات مصر لتتحول مدنها إلى مدن خضراء، من حينها بدأت المدينة الساحلية في عدد من المشاريع والتحولات من أجل العمل على مدينة بيئية مميزة.

خطط تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، 7 معلومات عن تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء وذلك تزامنًا مع أحدث تلك الخطوات التي تمثلت في استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، لمناقشة خطة عمل المدينة الخضراء بالإسكندرية وبحث إمكانية تفعيلها خلال الأشهر القادمة، والتي يعد أبرزها مترو الأنفاق الذي ينتظره الإسكندرانية منذ سنوات.

مشروعات الإسكندرية الخضراء

وبحسب البيانات الرسمية من محافظة الإسكندرية حول التحول إلى مدينة خضراء، فإن أهم المشروعات كالتالي:

- المحافظة بدأت بالفعل في العديد من المشروعات مثل استيراد حافلات تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية.

- العمل على جعل جميع المصالح الحكومية تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تم بالفعل افتتاح أول سوق بالجملة في العالم يعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة العامرية في الإسكندرية.

- تحويل ميناء الإسكندرية إلى ميناء أخضر.

- تقوم المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما يتعلق بزيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ.

- الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية التي تساعد في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ وذلك في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الإستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.