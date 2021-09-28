تعليم أسوان تعتمد الخطة التشغيلية والاستثمارية لموازنة العام المالي

عقد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه صباح اليوم، وبحضور نبيل جعفر وكيل المديرية، اجتماعا مع منى كمال مدير الشؤون المالية، ومحمد صبري مدير إدارة التعاقدات، ومسؤولي إدارة التعاقدات بالمديرية لاستعراض الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022، وبحث الخطوات التنفيذية النهائية لتوفير احتياجات التعليم العام والفني استعدادا للعام الدراسي الجديد.

مناقشة بنود الاحتياجات الخاصة

وناقش القبيصي مع الحضور بنود الاحتياجات الخاصة بالمديرية المقرر طرحها للموردين خلال الأيام القادمة، والإجراءات الإدارية والتنظيمية لها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وطبقاً للكتاب الدورى الصادر من وزارة المالية بخصوص الشمول المالى والتحول الرقمي والتعامل بالفواتير الإلكترونية.

الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور القبيصي، على ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات التنفيذية والإعلان عنها من خلال الجرائد الرسمية والبوابة العامة للتعاقدات العامة للسوق المحلية حتى أول أكتوبر، مشدداً على ضرورة الالتزام بتحقيق المعايير لتوفير أقصى استفادة لصالح العملية التعليمية فى ضوء الاعتمادات المالية المقررة للمديرية وسرعة الانتهاء منها لتلبية احتياجات المديرية فى العام الدراسى الجديد.

إجراءات وقائية مشددة بالمدراس

وكانت قيادات التربية والتعليم بأسوان طالبوا اليوم من أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدارس أسوان بضرورة الحفاظ على صحة أبنائهم بتوفير بعض الأدوات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على أبنائهم.