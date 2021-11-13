5 إجراءات لـ«تعليم أسوان» بعد الأمطار.. موقف الدراسة على مكتب المحافظ

كشف الدكتور نبيل جعفر، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة أسوان، مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تمّ تفعيلها في جميع المدارس بالمحافظة بعد سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكّداً أنَّه تم التنسيق الكامل مع جميع الوحدات المحلية بالمحافظة للحفاظ على سلامة الأبنية والمنشآت التعليمية.

وأضاف «جعفر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قرار تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار هو من اختصاص المحافظ، موضحاً أنَّ هناك تنسيق كامل مع المحافظ لبحث موقف الدراسة في المدارس، مؤكّداً أنَّه تمّ التنبيه على جميع المدارس بضرورة التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية التعليمية.

وتابع وكيل مديرية التربية والتعليم، أنَّه لا توجد أي خسائر في الأرواح والممتلكات في المدارس حتى الآن، مؤكّداً أنَّ غرفة العمليات المركزية في المديرية عملت على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والاطمئنان على سلامة المنشآت التعليمية، موضحاً أنَّ أغلب المدارس لا تعمل يوم السبت بصفة عامة.

إجراءات عاجلة في المدارس بمحافظة أسوان بسبب الأمطار

1- تنسيق كامل مع جميع الأحياء والوحدات المحلية في المحافظة.

2- تفعيل لجنة الحماية المدرسية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

3- تخصيص غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس.

4- تفعيل طرق الوقاية من المخاطر الطبيعية والزلازل في جميع المدارس.

5- عرض موقف الدراسة واستمرارها من عدمه على المحافظ لبحث الأمر.

يُذكر أنَّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّد أنَّ قرار تعطيل الدراسة في أي مدرسة بسبب السيول أو الأمطار يعود إلى المحافظ بالتنسيق مع المديرية، موضحاً أنَّ الوزارة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المحافظات وحل أي مشكلات تواجه الطلاب، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بسير الدراسة.