لو بتواجه مشكلة عند دفع المصروفات الدراسية.. تعرف على كيفية تقديم شكوى

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماده تحديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/2022، ونص القرار على أن تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، من الطلاب، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم على غير النحو المبين بهذا القرار.

كما يمكن تقديم شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو يمكن التواصل من خلال الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو التواصل عن طريق الذهاب إلى الديوان العام للوزارة.

وجاءت أقساط المصروفات الدراسية وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، كما يلي:

من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 127 جنيها.

- يسدد القسط الثاني أول يناير 89 جنيها.

- يسدد القسط الثالث أول مارس 89 جنيها.

الصف السادس الابتدائي

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 91 جنيها.

- يسدد القسط الثاني أول يناير 57 جنيها.

- يسدد القسط الثالث أول مارس 57 جنيها.

الإعدادي

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 91 جنيها.

- يسدد القسط الثاني أول يناير 57 جنيها.

- يسدد القسط الثالث أول مارس 57 جنيها.

الصف الأول الثانوي العام

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 218 جنيها.

- يسدد القسط الثاني أول يناير 151 جنيها.

- يسدد القسط الثالث أول مارس 151 جنيها.

الصفين الثاني والثالث الثانوي العام

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 203 جنيهات.

- يسدد القسط الثاني أول يناير 151 جنيها.

- يسدد القسط الثالث أول مارس 151 جنيها.

الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 108 جنيهات.

- يسدد القسط الثاني أول يناير 56 جنيها.

- يسدد القسط الثالث أول مارس 56 جنيها.

من الصف الثاني الثانوي الفني بأنواعه 3 و5 سنوات

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر 93 جنيها.

- يسدد القسط الثاني أول يناير 56 جنيها.

- يسدد القسط الثالث أول مارس 56 جنيها.