تعرف على جدول المصروفات الدراسية 2022-2023 والفئات المعفاة منها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول المصروفات الدراسية 2022-2023، والفئات المعفاة من المصاريف، تحت بند «الغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية»، التي تُحّصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد.

جدول المصروفات الدراسية 2022-2023 لجموع الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد القرار الوزاري الخاص بتحديد المصروفات الدراسية 2022-2023، حيث نص القرار على أن تحصل الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسـوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

جدول المصروفات الدراسية 2022-2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، المصروفات الدراسية 2022-2023، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، كما يلي:

1- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

2- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

3- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.

4- 505 جنيهات من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

5- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

6- 205 جنيهات باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات.

الفئات المعفاة من سـداد المصروفات الدراسية 2022-2023

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، بعد تقديم ما يفيد ذلك.

3- الطلاب يتامى الأب.

4- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

5- أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين «دون دخل ثابت»، بعد إجراء بحث اجتماعي.

6- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

7- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

8- طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.