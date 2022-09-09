جامعة حلوان الأهلية تعلن مد فترة سداد المصروفات الدراسية للعام الجديد

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، مد فترة سداد المصروفات الدراسية حتى يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن من يتخلف عن السداد في هذا الموعد يعتبر متنازلاً عن حقه في القبول بالجامعة.

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية

وأكدت أنه يمكن سداد المصروفات الدراسية عبر «مصاري أو أمان أو خدماتي أو أوباي وأموال وسداد وضامن وطلقة وممكن» من خلال كود الدفع الخاص بالطالب، موضحة أن المصروفات جامعة حلوان الأهلية لبرنامج هندسة الأنظمة الذكية 48 ألف جنيه، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي 48 ألف جنيه، وبرنامج التصميم الداخلي البيئي 35 ألف جنيه، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية 35 ألف جنيه، وبرنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي 35 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وأشارت جامعة حلوان الأهلية، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها، وأصل شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها، وبطاقة الترشيح و3 صور منها، وصورة البطاقة الشخصية للطالب، وصورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، و8 صور شخصية للطالب، وطلب الالتحاق، واستمارة 2 جند لجميع الطلاب الذكور، واستمارة 6 جند لمواليد 2005 وما قبلها.

ونوهت إلى أن برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة يهتم بالتميز محلياً وإقليمياً وعالمياً في بناء المعرفة والبحوث في مجال علوم العمارة والعمران ورسالته إعداد خريج وكوادر فنية متخصصة ومميزة تتوافق وتواكب المعايير العالمية وإعداد طلبة متميزين قادرين على تحمل المسؤولية وإدارة المشاريع بكفاءة.

ويعمل على تكوين شراكات مع الكليات المناظرة محلياً وعالمياً، لتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة وتبني مفهوم الاستدامة، وتكنولوجيا البناء المتوافقة وتنمية حرية الإبداع، وربطها بتقنيات التنفيذ المتوافقة بيئيا.

كليات جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية بمنطقة عين حلوان، تضم عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي المقبل من خلال كليات (الفنون والفنون التطبيقية - الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال - الهندسة).