معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 2022.. المصروفات الدراسية

أتاح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على 209.5 درجة، إمكانية الالتحاق بمعهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية النتائج الرسمية اليوم الإثنين.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة 2022

وبحسب الموقع الرسمي لـ معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية، فإن قسم محاسبة وضع عددًا من الشروط للقبول من بينها أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، إضافة إلى الثانوية التجارية 3 سنوات.

وأضاف أنه يمكن لطلاب الثانوية الفنية للإدارة والخدمات الالتحاق بالمعهد، وكذلك الثانوية الصناعية 3 و5 سنوات، دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، دبلوم المعاهد الفنية التجارية «للقبول بالفرقة الثانية والدراسة باللغة العربية مع عمل مقاصة علمية»، الثانوية التجارية 5 سنوات، ودبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.

مصروفات معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية

وأوضح معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية، أن عدد سنوات الدراسة 4 سنوات وأن سنة التخصص منذ السنة الأولى للدراسة، وأن قيمة المصروفات الدراسة 3365 جنيه مصري.

وللتقديم لمعهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم المحاسبة، يمكن الذهاب إلى المعهد الكائن بطريق «مصر - الإسماعيلية»، الصحراوي، العبور أرض جمعية أحمد عرابي باب 7 قطعة رقم 8012 طريق 8 شمال، محافظة القليوبية.

تخصصات معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية

ويتضمن معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية عدة تخصصات هي قسم نظم معلومات إدارية وقسم تسويق وإدارة أعمال وقسم العلوم المصرفية والاستثمار وقسم المحاسبة.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أتاحت صباح اليوم، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، موضحة الحدود الدنيا للكليات وكذلك عدد الطلاب المرشحين في المرحلة لكليات الشعبتين، وأيضًا المرشحين للمعاهد المختلفة، بالإضافة إلى موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب 2022.