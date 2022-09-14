زيلينسكي يجري زيارة مفاجئة لـ«إيزيوم»: استعدناها من روسيا.. وما رأيناه صادما

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارة مفاجئة اليوم إلى مدينة إيزيوم في إقليم خاركيف، التي استعادتها بلاده من روسيا مؤخرا.

وتُركت مدينة إيزيوم مدمرة بعد انسحاب القوات الروسية بعد شهور من الاحتلال، مثل الكثير من الأجزاء المتبقية من المنطقة التي تمت استعادتها.

زيلينسكي: المشهد في إيزيوم صادم للغاية

ويتعين على السلطات الأوكرانية الآن، تقييم الأضرار والحصول على النطاق الكامل لما حدث من أهوال، عندما سيطرت القوات الروسية على المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 46000 نسمة وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأفادت وكالة أسوشيتيد برس عن زيلينسكي، قوله: «المشهد صادم للغاية، لكنه ليس صادمًا بالنسبة لي، بدأنا نرى نفس الصور في بوتشا، والأراضي التي تم نزعها من الاحتلال»

وأضاف: «عندما استعادت القوات الأوكرانية بوكا، كشفت عن عدد كبير من جرائم الحرب، مقابر جماعية وجثث مدنيين تحمل العديد منها آثار التعذيب».